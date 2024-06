Les Foulées Rouges permettent de promouvoir le sport-santé et l'activité physique pour tous, en écho aux Jeux Olympiques de cet été.

Lundi 24 juin, la filière formation de la Croix-Rouge française organise un événement unique à Lyon : les Foulées Rouges. Une course de sensibilisation qui s’inscrit dans le cadre du projet Terre de Jeux 2024. Elle vise ainsi à promouvoir le sport-santé et l'activité physique pour tous, en résonance avec les Jeux Olympiques de 2024.

Les participants courent 1 à 10 kilomètres

Le principe des Foulées Rouges est simple : les 250 participants choisissent de courir ou de marcher sur une distance de 1 à 10 kilomètres. L’objectif est notamment de rassembler les coureurs autour d’une activité physique conviviale et solidaire. Pour ajouter une touche symbolique, les sportifs sont invités à s’habiller ou à se déguiser en rouge, en référence à la Croix Rouge.

Le départ de cette course se fera au parc Georges Bazin dès 9h30. Tout au long de la course, le parc sera animé par diverses activités et conférences sur le sport-santé. Les coureurs et visiteurs pourront aussi profiter d’un stand de ravitaillement pour se réhydrater et reprendre des forces.

En parallèle, plusieurs animations sportives et éducatives seront proposées. Les participants pourront s’initier au football, au basketball et à la zumba. Un atelier d’initiation à la réparation de vélos sera également mis en place, ainsi qu'un stand de prévention. En outre, un petit-déjeuner solidaire sera offert dans la matinée.

Lire aussi : Une course "Scintillante" organisée à Lyon pour le cancer