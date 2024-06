Vaulx-en-Velin : l'inquiétude après le bug informatique des élections européennes

La CGT des agents territoriaux de Vaulx-en Velin dénonce le "désastre annoncé" après le bug informatique lors des élections européennes, laissant sur le carreau plus d’une centaine de citoyens venus pour voter.

"À trois semaines des élections législatives décisives pour fait reculer l’extrême droite, la CGT des agents de la Ville de Vaulx en Velin exprime sa plus vive inquiétude quant aux conditions dans lesquelles ces élections risquent de se dérouler (…)." Après le bug informatique rencontré à la mairie de Vaulx-en-Velin et l’impossibilité pour plusieurs citoyens de pouvoir voter, la CGT des territoriaux de la ville de Vaulx-en-Velin a dénoncé ce lundi 11 juin un "incident incompréhensible" et s’inquiète des conditions de vote des élections législatives à venir.

Un "désastre annoncé"

Dans son communiqué, le syndicat déplore par ailleurs "la désorganisation au sein des Services de la Ville de Vaulx-en-Velin", amenant "plusieurs centaines de citoyens" à leur radiation des listes électorales. Contactée par Lyon Capitale, les services de la Ville précisent que cela aurait touché "372 personnes." Un "désastre annoncé" pour la CGT des agents territoriaux de la Ville.

Plusieurs heures durant, alors même qu’ils étaient inscrits sur les listes électorales, des Vaudais étaient absents des registres de leurs bureaux de vote. Des navettes ont alors été mises à disposition entre la municipalité et le tribunal afin d’obtenir les documents nécessaires pour voter. Des conditions jugées "inacceptables" par la CGT qui exige que "la lumière soit faite" et que "des mesures soient prises."

Un "dysfonctionnement lié au logiciel d'édition des listes électorales"

Alors que les élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains, la Ville de Vaulx-en-Velin a, dans une réponse brève, expliqué ce jeudi que les premiers résultats de l'enquête indiquent qu'il s'agirait "d'un dysfonctionnement lié au logiciel d'édition des listes électorales."

"Comme dans toutes communes, la commission électorale met à jour les listes électorales en fonction des situations administratives. Ainsi, la commission de mai 2023 a radié les électeurs qui étaient inscrits dans des rues communales supprimées", soit celles de Mont Gerbier, Mont Cindre et Chemin des Echarmeaux, indique encore la mairie. La municipalité vaudaise assure néanmoins que "les habitants ayant déposé un dossier complet à la date du 9 juin sont assurés de pouvoir participer au scrutin du 30 juin et 7 juillet."