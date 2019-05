La Convergence Vélo de retour ce dimanche dans la métropole de Lyon

Plus de 3000 personnes sont attendues à Lyon ce dimanche pour la Convergence Vélo, le grand rendez-vous annuel des cyclistes urbains.

30 départs de convois de cyclistes vont avoir lieu à Lyon ce dimanche 2 juin pour la grande fête du vélo. Une véritable convergence de cycliste puisque plus de 3000 personnes sont attendues à Lyon pour un rassemblement convivial place Bellecour. “Chaque convoi est invité à rouler sous un code couleur afin de former un cortège final encore plus remarquable ! Cyclistes venez vêtus, avec un accessoire ou encore avec votre vélo décoré aux couleurs de leur lieu de départ”(voir carte et fin de l'article), expliquent les organisateurs.

De nombreuses activités seront organisées durant cette journée. On retrouvera une bourse aux vélos pour vendre ou acheter un vélo d’occasion, du marquage Bicycode pour protéger votre vélo contre le vol, des conseils pour entretenir et réparer son vélo, du contrôle technique des vélos, des animations sur le partage de la rue (clips vidéos, quiz…), des parcours de maniabilité en vélos cargos et des vélos restos pour celles et ceux qui n’auront pas apporté leur pique-nique.

Le programme de la bourse aux vélos :

De 9h à 11h : Dépôt des vélos d’occasion

De 11h à 16h : Vente des vélos d’occasion

De 16h à 17h : Récupération des vélos non vendus ou de l’argent de la vente.

Les différents parcours :

Bleu pour Lyon 1, Lyon 4, Lyon 9, Lyon 5, Sainte Foy-Lès-Lyon, Ecully, Tassin-la-Demi-Lune, Francheville

Jaune pour Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Bron, Chassieu, Saint-Priest, Villeurbanne

Blanc pour Lyon 3, Lyon 6, Lyon 7, Lyon 8, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Saint-Fons, Vénissieux, Givors

Rouge pour Rilleux-la-Pape, Caluire-et-Cuire, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges, Sathonay-Camp, Rochetaille-sur-Saône.