La circulation sera très difficile ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation devrait être très difficile samedi 1er mars en direction et au retour des stations de ski.

Le week-end de chassé-croisé s'annonce douloureux pour les vacanciers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi 28 février, Bison futé hisse le drapeau orange dans la région dans le sens des départs comme dans celui des retours. Samedi, si le drapeau orange reste de mise dans le sens des retours, c'est le drapeau rouge qui est de sortie dans le sens des départs. Enfin dimanche, la circulation devrait être habituel, avec un drapeau vert hissé dans les deux sens.

Dans le détail

Vendredi 28 février

Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues dans l’après-midi, sur l’A46, l’A43 et autour de Lyon en particulier. Il est conseillé d'éviter l'A7 à hauteur de Lyon en fin de journée et l'A43 entre Lyon et Chambéry en fin d'après-midi également. Dans le sens des retours, des ralentissements sont à prévoir dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée, essentiellement sur l’A48, l’A43 et l’A46.

Samedi 1er mars

Elle sera la journée la plus encombrée sur les axes desservant les stations alpines. L’autoroute A43 devrait être très empruntée tout au long de la journée dans les deux sens de circulation. Dans le sens des départs, il est conseillé d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9 h à 14 h. Dans le sens des retours, l'A43 sera également déconseillée, tout comme le tunnel du Mont-Blanc en fin d'après-midi.