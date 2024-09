La chanteuse Dua Lipa annonce deux dates à la LDLC Arena en 2025 

La chanteuse britanno-albanaise Dua Lipa sera en concert à la LDLC Arena les 15 et 16 mai 2025 à la LDLC Arena pour sa tournée Radical Optimism Tour.

C’est une annonce qui va ravir les fans français. La chanteuse britannique Dua Lipa sera en concert à la LDLC Arena, près de Lyon, les 15 et 16 mai 2025 dans le cadre de sa tournée Radical Optimism Tour.

Connue pour ses titres Don’t Start Now, Levitating, Dance the Night et récemment Houdini, la chanteuse s’était lancée dans une tournée des arènes cet été pour défendre son troisième album Radical Optimism. La chanteuse se lance donc dans une nouvelle tournée mondiale qui passera également par Paris le 23 mai 2025.

La prévente se tiendra le 19 septembre dès 10 heures avant la mise en vente générale le 20 septembre à 10 heures.