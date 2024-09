La cour d'appel de Lyon a condamné l'homme qui avait publié sur ses réseaux sociaux une photo du domicile de la députée Marie-Charlotte Garin à six mois de prison avec sursis.

C'est une affaire qui remonte au 12 octobre 2022. Ce jour là, un homme habitant dans le quartier de la Guillotière à Lyon, qui se dit excédé par son quotidien "entre dealers et toxicomanes", publie sur ses réseaux sociaux une photo du domicile de Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon. Le post est accompagné d'un commentaire : "Ce produit préfabriqué à Sciences Po se pavane pour la justice sociale, les sans toits, la 'solidarité'. OK."

La députée avait alors porté plainte contre l'individu de 52 ans. En juin 2023 le tribunal avait relaxé en première instance l'accusé, estimant que l’intention de mettre en danger la député Marie-Charlotte Garin n’était pas suffisamment caractérisée.

A lire aussi : Il avait publié une photo du domicile de Marie-Charlotte Garin, le tribunal le relaxe

Après avoir interjeté appel, le parquet de Lyon a finalement obtenu gain de cause. Selon un communiqué de Marie-Charlotte Garin envoyé ce jeudi, "la cour d'appel de Lyon a rendu sa décision concernant la diffusion de mon adresse personnelle sur les réseaux sociaux" explique la députée. "L'accusé a été condamné à six mois de prison avec sursis, ainsi qu'au versement de 1500 euros de dommages et intérêts et 1500 euros pour les frais de justice".

La députée écologiste indique également qu'elle reversera les 1500 euros de dommages et intérêts à "une association qui lutte contre le cyberharcèlement". "La justice rappelle que les désaccords politiques doivent s'exprimer dans le respect de chacun et de la vie privée des élus" conclut la députée.