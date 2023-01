La bonne santé des Beaux-Arts et du macLyon après les années covid

Sur l’année 2022, le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'art contemporain de Lyon ont accueilli 402 500 visiteurs.

Réunis depuis 2018 au sein du Pôle des musées d’art de Lyon, le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'art contemporain de Lyon (macLyon) ont vu leur fréquentation augmenter en accueillant 402 500 visiteurs sur l’année 2022.

À lui seul le Musée des Beaux-Arts a enregistré 294 000 visiteurs, soit 9 000 de plus qu'en 2019, dernière année de référence, les chiffres enregistrés en 2020 et 2021 n'étant finalement que peu représentatifs en raison de la crise sanitaire.

Du côté du parc de la Tête d'Or, le macLyon a profité des expositions organisées dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon, recevant 55 313 visiteurs à cette occasion. Au total, 108 484 personnes ont déambulé dans les salles du musée en 2022, soit 38% de plus qu'en 2019.

Un public de plus en plus jeune

Ces chiffres illustrent la bonne santé des deux musées lyonnais après la crise du Covid-19, mais ils révèlent aussi un fort intérêt de la part d'un public de plus en plus jeune. Parmi les 294 000 visiteurs des Beaux-Arts, plus d’un quart a moins de 26 ans.

Pour le macLYON, environ 42 % des visiteurs de la Biennale avaient moins de 26 ans et 15 % au moins de 18 ans. Un engouement des jeunes notamment expliqué par l'organisation de l’exposition Little Odyssée, qui proposait un parcours sensoriel en trois parties. À noter que dans le même temps, la fréquentation des tout petits a elle aussi triplé.