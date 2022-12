Des sportifs de haut niveau courent la SaintéLyon

Plusieurs anciens footballeurs de l’OL et de l’ASSE participent au trail dans la nuit du samedi 3 décembre.

Trois équipes de choc seront au départ de la course entre Saint-Étienne et Lyon. Des athlètes de haut niveau sortent de leur zone de confort pour le défi, l’expérience sportive ou pour mettre une cause en lumière. Ces trois équipes se lancent donc pour le relais 4 coureurs.

Des équipes VIP engagées

La "Team Huntington Avenir" va concourir pour l’association éponyme qui a pour but une prise en charge globale des maladies neurodégénératives. Elle est composée à 100% d’anciens footballeurs professionnels. Quatre joueurs passés par l’OL, l’ASSE ou les deux : Jérémy Clément, Sidney Govou, Loïc Perrin et François Clerc. Jérémy Clément déclare : "nous allons donner tout ce que nous pouvons, c’est important de véhiculer ces valeurs sportives et en plus cette course s’inscrit dans notre patrimoine." En clin d’œil, l’organisation leur a donné les numéros de dossards 69 et 42.

La "Team Orange" compte parmi elle l’ancien joueur de l’OL et du FC Barcelone, Éric Abidal, mais aussi l’athlète olympique Liv Westphal. Tous deux concourront pour le défi que représente le trail.

Antoinette Nana Djimou (4 fois championne d’Europe d’heptathlon et de pentathlon) sera accompagnée de l’athlète Olympic Maëva Danois pour former la "Team Asics".

La SaintéLyon en quelques chiffres

Pour rappel, la SaintéLyon est la plus ancienne et la plus grande course nature de France. Elle se tient dans la nuit de samedi 3 décembre. Cette année 17 000 coureurs sont attendus sur les 8 formats de course. Près de 7 500 coureurs prendront le départ du format mythique entre Saint-Etienne et Lyon, à partir de 23h30. On compte environ 4 000 personnes sur le 44 km (SaintExpress), plus de 2 700 sur le 24 km (SaintéSprint), 1 600 sur la SaintéTic de 13 km et 400 sur l'ultra de 156 km LyonSaintéLyon.

La course sera retransmise en direct toute la nuit sur 100% outdoor, avec un accès gratuit à l’intégralité de la course dès 22h.

Pour plus d'informations : "La SaintéLyon, c'est l'aventure aux portes de la ville" (Michel Sorine)