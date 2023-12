Près de Lyon : une soirée tartiflette géante au Ninkasi Champagne

Le Ninkasi de Champagne-au-Mont-d'Or près de Lyon organise une soirée tartiflette géante vendredi 15 décembre.

Après le premier concours du plus gros mangeur de fondue organisé par le restaurant Aux Montagnards à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, le Ninkasi Champagne organise sa "doudoune party", tartiflette et vin chaud vendredi 15 décembre dès 18 h. Exit l'esprit de compétition pour une soirée réconfortante, emmitouflé en terrasse chauffée - ou en intérieur pour les plus frileux - avec une belle assiette de près de 400 grammes par personne.

Lire aussi : Saga - Ninkasi, la déesse de la bière est lyonnaise

20 kilos de patates

L'établissement a prévu une vingtaine de kilos de pommes de terre pour environ 80 personnes. A noter qu'une dégustation des whiskies de la distillerie Ninkasi, située à Tarare dans le Rhône, est également au programme. Il est possible de réserver sur le site du Ninkasi Champagne, l'assiette de tartiflette et salade sera proposée à 16,50 € sur place et à 6,50 € si vous décidez de prendre à emporter.

Le restaurant proposera toujours son service habituel en plus de cette tartiflette géante qui promet une soirée chaleureuse.

Ninkasi Champagne-au-Mont-d'Or, 14-18 Av. Général de Gaulle, 69410. Début de la "doudoune party" à 18 h.

Lire aussi : Ninkasi La Saulaie : "L'idée c'est de faire un tiers-lieu qui sera quatre fois plus grand que Gerland"