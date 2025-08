Rhône : il trouve "par hasard" les clés d’une villa de Morancé avant de la cambrioler 

Un Géorgien de 30 ans a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour le cambriolage d’une villa située à Morancé, dans le Rhône.

Les faits remontent au 11 juillet dernier alors qu’un homme originaire de Géorgie a été arrêté à Givors,au sud de Lyon, pour le cambriolage d’une maison située à Morancé, dans le Rhône. Ce dernier avait été identifié grâce au dispositif de sécurité de la maison, indiquent nos confrères de Lyon Mag. Le suspect s’était enfui avec des bijoux et de l’argent en espèces.

Jugé en comparution immédiate à Villefranche-sur-Saône, l’homme de 30 ans a assuré qu’il avait trouvé la télécommande du portail et les clés de la villa par hasard alors qu’il circulait dans la commune et était pris d’un malaise. Il a précisé qu’il souhaitait se reposer dans la maison après son malaise et aurait jeté les bijoux, les jugeant sans valeur.

Il a écopé d’une peine de huit mois de prison, dont six mois avec sursis. Il doit également indemniser la victime à hauteur de 4 540 euros pour le préjudice matériel et 800 euros au titre du préjudice moral.