L’Olympique Lyonnais s’incline 2-1 face au Bayern Munich

Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Après son stage en Autriche, l’Olympique Lyonnais s’est rendu en Allemagne pour affronter le Bayern Munich ce samedi 2 août. Au terme de ce nouveau match amical, l’OL s’est incliné 2 buts à 1.

Après ses victoires face à Hambourg puis Majorque, l’Olympique Lyonnais faisait étape en Allemagne ce samedi 2 août pour affronter Bayern Munich pour un nouveau match amical sur la pelouse de l’Allianz Arena. Match lors duquel l’OL n’a pas su s’imposer, laissant les Allemands l’emporter 2 buts à 1.

Après une première mi-temps où le score est resté nul, le Bayern a marqué son premier but à la 52e minute sur un penalty de Michael Olise, suivi d’un doublé de la part du joueur dix minutes plus tard. Les Lyonnais ont réduit l’écart à la 83e minute grâce à un but de Gomes Rodriguez, mais pas de quoi relancer les hommes de Paulo Fonseca qui se sont donc inclinés à la 90e minute.