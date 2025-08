Un rassemblement en soutien à la Palestine ce samedi à Lyon 

Le collectif 69 Palestine organise une nouvelle mobilisation en soutien au peuple palestinien ce samedi 2 août à 15 heures sur la place de la République (2e arr.).

Alors que la France a mené une première opération de largage d’aides humanitaires à Gaza hier, le collectif 69 Palestine organise ce samedi 2 août un nouveau rassemblement en soutien à la Palestine. Le rendez-vous est donné sur la place de la République, dans le 2e arrondissement, à 15 heures.

Le collectif rappelle que "la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de se détériorer, avec une fermeture totale des points de passage depuis plus de 140 jours, malgré un accord préalable sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers qu’Israël n’a pas mis en œuvre." Et ajoute : "On décompte à ce jour, 134 morts de faim et 100 000 enfants sont menacés de danger imminent de mort."

Les journalistes et soignants touchés par la faim

Toujours selon le collectif, "l’opération de communication" d’Israël autorisant le largage d’aides humanitaires par d’autres pays, dont le France, "sans exiger l’entrée immédiate d’au moins 500 camions quotidiens, c’est cautionner une aide spectacle qui tue autant qu’elle soulage !" Désormais, les journalistes et les soignants sur places souffrent également de la faim. "Facteur aggravant de la situation, beaucoup de soignants soufrant de la faim, n’ont plus la force d’effectuer leur travail nous informe Médecins Sans Frontières (MSF)", écrit le collectif dans son communiqué.



Les membres du collectif demandent donc un cessez-le-feu "immédiat et permanent", le départ d’Israël de la bande de Gaza et la fin de la "colonisation sauvage en Cisjordanie" ainsi que "l’embargo général immédiat sur toutes les armes et composants", "la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine" et la fin de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël.