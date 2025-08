Lyon : le pont Koenig et Perrache désormais reliés par la Voie Lyonnaise 3 

Après plusieurs mois de travaux, la Voie Lyonnaise 3 relie désormais le pont Keonnig et la gare Perrache sur environ 3 kilomètres le long de la Saône.

Après un an et demi de travaux, la Voie Lyonnaise 3 relie désormais le pont Koenig (1er et 9e arr.) et la gare de Perrache grâce à 3,3 kilomètres de tracé le long de la Saône.

De nombreux aménagements ont été réalisés afin d’améliorer le confort des usagers et des piétons : des trottoirs ont été agrandis ou conçus, quatre traversées piétonnes ont été créées (deux au niveau du quai de Bondy, deux au niveau du quai Pierre Scize), des feux de circulation pour les cyclistes ont également été installés. "L’enjeu était de simplifier de rendre et plus confortable la cohabitation entre les piétons et les cyclistes notamment sur le quai Pierre Scize, où désormais les espaces d’attente pour les usagers du bus sont séparés de la voie cyclable", précise la Métropole de Lyon dans un communiqué.

En parallèle, ce nouveau tronçon complète le réseau de transports en commun, reliant les lignes de bus TCL C3, C13, C14, C18, C20, la ligne D du métro et la gare TER de Saint-Paul. 475 m2 d’espaces végétalisés ont été réalisés le long du parcours.

À terme, la Voie Lyonnaise 3 doit relier Quincieux et Genay au Nord, à Givors et Grigny au Sud, sur une distance de 57 km. Elle desservira le Val de Saône, les Monts d’Or, l’Île Barbe, Vaise, le Vieux Lyon ou les Grandes Locos à La Mulatière, faisant du tronçon le plus grand du réseau des Voies Lyonnaises

