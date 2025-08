Bison futé : journée noire sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Pour ce premier week-end du mois d’août, Bison Futé prévoit une circulation extrêmement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France.

C’est une journée classée noire qui attend les vacanciers sur les routes pour ce premier week-end du mois d’août. Bison Futé prévoit en effet une circulation extrêmement difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France dès le début de journée et jusque dans la soirée.

Il est donc conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7 heures à 16 heures et entre Orange et Marseille de 10 heures à 17 heures. Il faudra également éviter le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8 heures à 16 heures.

Circulation difficile dans le sens des retours

Dans le sens des retours, la circulation devrait être, elle aussi, difficile. ou"Dans le sens des retours, les axes au départ de la côte méditerranéenne seront très sollicités à l’instar des autoroutes A9, A7 A75. Dans une moindre mesure, des congestions sont prévues au départ de la côte atlantique (A10, A63, RN165)", précise Bison Futé.

Il est conseillé aux vacanciers d’éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 12 heures à 14 heures et entre Orange et Lyon, de 11 heures à 17 heures, et le tunnel du Mont Blanc de 14 heures à 19 heures.