Les préventes pour le concert d'Elvis, interprété par Nils Strassburg, ouvrent ce mercredi. Rendez-vous pris pour le 12 janvier 2025.

En tournée française, le concert en hommage au roi du rock'n'roll fera un arrêt par Lyon en janvier 2025. C'est à l'Amphithéâtre 3 000, à la Cité internationale de Lyon, que Nils Strassburg montera sur scène. Elu meilleur interprète d'Elvis par HBO Time Warner, le musicien redonnera vie au célèbre chanteur le temps d'une soirée.

Un concert pour les 90 ans d'Elvis

Pendant deux heures, Nils Strassburg réinterprètera les plus grands titres d'Elvis dont "Suspicious minds", "In the ghetto" et "Blue suede shoes". Un évènement unique qui retrace son héritage musical et sa vie à l'occasion de ses 90 ans.

Si le concert n'est prévu que le 12 janvier prochain, les billets sont d'ores et déjà en préventes. Les prix varient ainsi de 46,5 à 85 euros selon les catégories. La billetterie est accessible en ligne sur le site de l'évènement.

