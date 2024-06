L'immobilier lyonnais en un coup d'oeil

Tout connaître de l'actualité de l'immobilier lyonnais (promotion, bureaux, construction…) en un coup d'oeil.

La baisse des taux de crédit se poursuit

C’est le quatrième mois consécutif de baisse des taux de crédit immobilier depuis janvier 2024. Pour l’illustrer, le courtier Cafpi délivre les chiffres suivants : “3,65 % sur 15 ans (-19 centièmes), 3,77 % sur 20 ans (-17 centièmes) et 3,93 % sur 25 ans (-14 centièmes). On est à présent bien loin des taux pratiqués en janvier dernier qui s’établissaient alors à 3,95 % sur 15 ans, 4,10 % sur 20 ans et 4,27 % sur 25 ans”, explique Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi. Selon elle, la baisse connaîtrait néanmoins un léger ralentissement.

Le nouveau siège de Léon Grosse à Bron

Le nouveau siège du groupe de BTP savoyard Léon Grosse sort de terre. Dans le détail, le programme se nomme “Le 8ème Chemin” dans le quartier des Sept-Chemins à Bron, dans l’est de Lyon. Il comprend 85 logements, des commerces et 5 100 m2 de bureaux. Ces derniers seront en partie occupés par les équipes du groupe Léon Grosse. Les édifices utilisent un réseau de chaleur renouvelable afin de répondre aux besoins énergétiques des bâtiments. La surface totale monte à 11 000 m2. L’ensemble sera livré dès cet été 2024.

Un nouveau village d’entreprises

La communauté de communes des vallons du Lyonnais avait lancé un concours pour la création d’un nouveau village d’entreprises à Brindas, à 15 kilomètres au sud-ouest de Lyon. C’est finalement le promoteur ARB Promotion Immobilière qui en ressort lauréat. L’idée du projet est de favoriser l’implantation des entreprises. Au total, trois bâtiments devraient être construits d’ici la fin de l’année 2025, avec 2 000 m2 couverts sur une surface de 4 000 m2. Environ 10 lots à destination des entreprises devraient être commercialisés prochainement.

Le promoteur immobilier lyonnais Alila pourrait être racheté

Alors que son patron Hervé Legros a été mis en examen en février notamment pour harcèlement moral au travail, faux, usage de faux et abus de biens sociaux, le promoteur immobilier spécialisé dans le logement social Alila pourrait être racheté, indique la newsletter Real Estech. L’entreprise aurait ainsi reçu plusieurs offres de rachat. Dans un post sur les réseaux sociaux, Hervé Legros indique vouloir “assurer la pérennité d’Alila” et ajoute que “des acquéreurs sérieux ont montré leur intérêt pour la reprise de (son) groupe”.

À Oullins, la place Anatole-France dévoile son nouveau visage

Piétonnisée et végétalisée, la place centrale d’Oullins s’est refait une beauté dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne du métro B. Anciennement utilisée comme parking et marché, la place est désormais une véritable esplanade piétonne. 1 300 m2 d’espaces verts et 60 arbres ont donc été plantés afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. Un chantier colossal qui aura coûté un total de 3,3 millions d’euros. Une somme prise en charge à hauteur de 2,2 millions par la Métropole, 610 000 euros par le Sytral et 477 000 euros par la municipalité.

Lancement de Biz’Parc à Givors

La première pierre a été posée fin mai. C’est le début du programme Biz’Parc à Givors, au sud de Lyon, un parc d’activité s’étendant sur trois bâtiments divisibles prenant place sur un terrain de 20 300 m2. Une opération portée par le promoteur Kerestate dont le siège se situe à Saint-Jean-de-Luz (64). Au total, une surface de 8 144 m2, modulables en 28 lots allant de 246 m2 à 328 m3 pour des ateliers et des bureaux. De quoi attirer des entreprises, à deux pas des autoroutes A7, A46 et A47.

