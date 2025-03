L'hôpital Lyon Sud devient la première maternité de France à utiliser des couches compostables

La maternité de l'hôpital Lyon Sud va désormais utiliser des couches compostables.

Depuis le mois de mars, la maternité de l'hôpital Lyon Sud des Hospices civils de Lyon (HCL) est la première de France à utiliser des couches bébé compostables. Dans le cadre d'une expérimentation d'un an associant Ville et Métropole de Lyon, les Petits culottés et les Alchimistes, l'objectif est d'éviter jusqu'à six tonnes de déchets.

En 2023, cette expérimentation avait été lancée dans dix crèches municipales, puis elle a été étendue à une trentaine d'établissements en septembre 2024. "Le bilan est probant : 200 000 couches collectées, soit plus de 22 tonnes de déchets détournés des ordures ménagères", indiquent les HCL.

"Nos couches compostables permettent à Lyon de nourrir les sols agricoles du territoire en lieu et place d'engrais chimiques", se félicite Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon en charge de la petite enfance. La maternité de l'hôpital Lyon Sud, où naissent chaque année 2 000 bébés, utilise annuellement 74 000 couches. L'expérimentation pourrait donc permettre de générer jusqu'à six tonnes de compost.

Les couches collectées sont collectées une fois par semaine par l'entreprise les Alchimistes dans un centre de tri à Oullins, puis acheminées vers une unité de compostage à 30 kilomètres de Lyon.

