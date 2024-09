Accusé de triche par un autre concurrent, François D'Haene, vainqueur mercredi matin du Tor des Géants, s'est défendu d'avoir été aidé, expliquant qu'une équipe de tournage l'avait suivi le long de la course.

Le monde du trail est habituellement un monde d'entraide entre des coureurs désireux de se dépasser. Mais pas toujours. Ce mercredi, à l'occasion du Tor des Géants, François D'Haene en a fait l'amère expérience. Le traileur français d e38 ans, ex-viticulteur dans le Beaujolais aujourd'hui installé à Arèches-Beaufort, superbe vainqueur de la course de 330 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif, a été accusé de triche par l'un de ses concurrents, le Suisse Martin Perrier (arrivé 3e).

Alors qu'il était à la lutte avec l'homme du Beaufortain, le Suisse a indiqué à plusieurs personnes que François D'Haene recevait de l'aide de pacers, des lièvres placés devant lui et qui peuvent aider à maintenir son allure. Perrier était même allé jusqu'à remettre, pendant la course, une lettre manuscrite où il menaçait le Français de révéler des photos s'il n'abandonnait pas avant minuit. "J'ai des preuves que tu as des pacers. Si tu n'abandonnes pas avant minuit, je diffuse des photos le prouvant. Cela nuira à ton image" était-il écrit sur la lettre adressée au quadruple lauréat de l'UTMB et de la Diagonale des Fous.

Des accusations sans fondement

De graves accusations qui semblent, deux jours après la fin de la course, sans fondement. Si l'entourage de François D'Haene avait aussitôt réagit, mercredi matin, à la polémique, expliquant sur le compte Instagram de l'athlète s'être entretenu avec la direction sportive de la course qui avait assuré qu'aucune réclamation officielle n'avait été stipulée, il avait également expliqué que si le Français avait pu être suivi durant la course, c'était par son équipe de communication.

"Celle qui produit les images pour faire vivre cette aventure à sa communauté. Ils sont tous accrédités par l'organisation. Il se peut que François ait croisé traileurs ou autres montagnards sur le chemin, comme sur toutes les courses de trail du monde. Et pour cause, la montagne nous appartient pas (et heureusement)" poursuivait son équipe sur ses réseaux sociaux.

Interrogé quelques heures après la fin de la course par le quotidien italien La Gazzeta, François D'Haene est revenu sur cet épisode et ces accusations : " Ça m'a beaucoup dérangé, car je n'aime pas la polémique, surtout quand on n'en parle pas directement entre personnes concernées. C'est le genre de choses qui me touchent beaucoup."

François d'Haene, fête par son équipe sur la ligne d'arrivée, à Courmayeur, après 69h de course pour boucler 3330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif @2024 TORX

"Il y avait des gens qui couraient avec moi"

Revenant sur la supposée présence de pacers durant sa course, il a expliqué qu'une équipe de télévision le suivait au cours du trail qu'il a remporté en un peu plus de 69 heures. "J'ai discuté avec l'organisation du Tor des Géants, pour essayer de préparer ma venue, car j'avais un partenaire qui voulait réaliser un film. J'avais plein de contraintes. Donc oui, forcément, il y a des caméras qui m'ont suivi et forcément, sur les endroits les plus sauvages, il y avait des gens qui couraient avec moi" a-t-il expliqué.

Avant de poursuivre : "Ça peut parfois être un avantage, ou un désavantage. Il y a toujours quelqu'un qui vous tourne autour, il faut toujours sourire, on n'est jamais serein ou tranquille. Il ne faut pas voir le verre à moitié plein, mais des fois aussi à moitié vide. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas en parler entre nous avant que les choses prennent une telle ampleur."

De son côté, Martin Perrier n'a pas pu apporter davantage d'éléments concernant cette triche supposée. Il n'a pas expliqué non plus pourquoi il avait écrit cette lettre de menace au Français sans pour autant informer officiellement l'organisation de ses soupçons. "Je n'ai pas suivi, donc l'important sera déjà d'en discuter avec lui" a-t-il simplement expliqué après sa course. Le Suisse a terminé le Tor des Géants à la 3e place, à plus de 6h30 du vainqueur.