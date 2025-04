L'Asvel s'impose au Portel et reprend la tête du championnat

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel a rejoint dimanche Paris et Monaco à la tête du championnat grâce à sa précieuse mais difficile victoire sur le parquet du Portel (74-77), pourtant avant-dernier.

Les trois leaders, qui comptent chacun 19 victoires, sont au moins désormais assurés de disputer directement les quarts de finale (de la 1re à la 6e place) d'Élite, à cinq journées de la fin de saison régulière.

Les Rhodaniens, qui menaient de 8 points à l'entame du dernier quart-temps, ont vu les joueurs du Portel revenir à égalité à moins de 5 minutes de la fin, avant de finalement faire parler leur supériorité.

Un peu plus tôt, Le Mans (6e), actuellement dernier qualifié direct pour les quarts de finale, s'est incliné (91-85) sur le parquet de Gravelines (13e) et compte désormais quatre équipes à ses trousses (Dijon, Chalon-sur-Saône, Saint-Quentin et Nancy), avec seulement une victoire de moins, dans la bataille pour les play-offs.