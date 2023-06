Pendant trois nuits la semaine prochaine, l'A46 sud et l'A89 seront fermées à la circulation pour des travaux d'entretien et de maintenance.

Si vous aviez prévu d'emprunter l'A46 sud ou l'A89 la semaine prochaine, il va falloir prendre vos dispositions. Du 12 au 15 juin inclus, pendant trois nuits, l'autoroute A46 sud sera fermée en direction de l'A7 entre l'échangeur de Saint-Priest et celui de Communay Nord. Des travaux d'entretien et de maintenance ont lieu de 21h à 6h du matin le lendemain. Remise en état des glissières de sécurité, fauchage des espaces verts ou encore entretien des assainissements seront effectués.

Les automobilistes en provenance de l'est et de Grenoble souhaitant se rendre à Saint-Etienne ou Marseille devront emprunter l'A43 puis la D383.

Trois tunnels de l'A89 également fermés à la circulation

Dans le même temps, Vinci Autoroute annonce la fermeture pour maintenance des trois tunnels de l'A89 (Violay, Buissière et Chalosset). Du 12 au 13 juin, l'A89 sera fermée en direction de Lyon entre Balbigny et Tarare-Est entre 21h et 6h du matin. Pour se rendre à Lyon, les usagers devront emprunter la RN 82 et la RN7 avant de rejoindre l'A89 après Tarare.

Dans l'autre sens de la circulation, en direction de Clermont-Ferrand, les mêmes travaux auront lieu du 13 au 14 juin, également de 21h à 6h.

Enfin, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin, les travaux concerneront les trois tunnels. L'A89 sera donc fermée entre Balbigny et Tarare dans les deux sens de la circulation.