Lors de travaux à Lyon, il découvre des armes et des munitions sous sa baignoire

En plein travaux de rénovation de son appartement, un Lyonnais a découvert six pistolets et plus de 3 000 munitions cachés sous sa baignoire.

Un Lyonnais qui effectuait des travaux de rénovation dans son appartement du 8e arrondissement a fait une découverte pour le moins incongrue mercredi 13 septembre. Sous la baignoire de sa salle de bain, cet habitant a découvert plus de 3 000 munitions et six pistolets, selon des informations de Lyon Mag.

Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues pour récupérer le butin de cette cache d’armes. Une enquête a été ouverte pour déterminer leur provenance.