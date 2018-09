Journées du patrimoine : les 10 lieux les plus visités de Lyon 

Journées du patrimoine : quels ont été les lieux les plus visités de Lyon ? Lyon Capitale publie le classement des 10 sites patrimoniaux et culturels les plus visités à Lyon.

Tout au long du week-end, le public était invité à (re) découvrir les richesses patrimoniales de la métropole de Lyon. Cette année encore, les acteurs locaux se sont largement mobilisés pour proposer des offres riches et variées. Parmi plus de 642 offres enregistrées, de nombreuses animations, balades, expositions et ateliers ont particulièrement incarné la thématique métropolitaine du "goût en partage".

N°1

Grand Hôtel-Dieu – 45 000 visiteurs

N°2

Hôtel de ville – 15 000 visiteurs

N°3

Musée des Confluences – 11 700 visiteurs

N°4

Musées Gadagne – 7 150 visiteurs

N°5

Musée des Beaux-Arts – 5 800 visiteurs

N°6

Prison Montluc – 5 360 visiteurs

N°7

Lugdunum – Musée et théâtres romains – 4 715 visiteurs

N°8

Opéra de Lyon – 4 000 visiteurs

N°9

Fort de Vaise - 2 960 visiteurs

N°10

Drac (Direction régionale des affaires culturelles) – 2 300 visiteurs