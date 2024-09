Ultra Spirit : un trail inédit imaginé par François D'Haene dans les Alpes

François D'Haene et sa femme Carline ont imaginé un trail ludique et inédit dans le massif de Beaufortain.

Pour la troisième année de suite, l'Utra Spirit est de retour dans les Alpes. Trail qui se veut "ludique et intimiste", la course est organisée par François D'Haene, récent vainqueur du Tor des Géants et quadruple vainqueur du l'UTMB et sa femme, Carline. Dans un format inédit, la course se déroule pendant trois jours, les 20, 21 et 22 septembre.

Au départ cette année, ils seront 45 équipes de trois personnes "qui s’engagent sur un parcours technique de trail entrecoupés de 12 défis surprenants et originaux" expliquent les organisateurs. Dans le massif de Beaufortain, dans les Alpes françaises, les équipes participeront au rendez-vous durant lequel le chronomètre ne sera pas le seul juge de paix.

Le programme de la course est gardé secret par les organisateurs qui promettent trois trails et 12 autres activités "dont la plupart inédites". "Le classement est établi sur l’ensemble de toutes ces activités. C’est notre signature : ce n’est pas le team qui court le plus vite qui est premier" explique François D'Haene.

Des athlètes d'élites aux sportifs amateurs, le casting de cette édition 2024 s'annonce surprenant. "On reçoit de très belles têtes d'affiches" avoue l'organisateur.