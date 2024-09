Journée mondial du droit à l'IVG : une manifestation à Lyon samedi

Le collectif droits des femmes 69 organise ce samedi 28 septembre un rassemblement à Lyon à l'occasion de la journée mondiale pour le droit à l'avortement.

Un rassemblement est prévu ce samedi 28 septembre à 16h, place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon, à l'appel du collectif droits des femmes 69 et à l'occasion de la journée mondiale pour le droit à l'avortement.

"Encore aujourd'hui, en 2024, nous devons nous battre, ici et ailleurs, pour que les femmes et les minorités de genre puissent librement disposer de leurs corps" estime le collectif dans un communiqué de presse. "À Lyon nous nous battons pour que nos services publics, nos centres d'IVG ne soient pas privatisés et transformés en centres commerciaux et hôtel de luxe comme c'est le cas de

l'Hôtel-Dieu".

Des prises de paroles du collectif auront lieu sur la place de la comédie samedi et une première action "foulards verts" est également prévue à 10h30 sur les statues de la place avec le collectif "Ma voix Mon choix!".