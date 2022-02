Rhône : six blessés dans un grave accident sur l'A89 à Saint-Romain-de-Popey

Samedi 5 février au matin, les passagers de deux voitures sont entrés en collision près d'une barrière de péage, causant six blessés.

Vers 7h15, samedi 5 février, un grave accident a eu lieu sur l’A89 vers le péage de Saint-Romain-de-Popey, en direction de Clermont-Ferrand, rapporte Le Progrès. Deux voitures sont entrées en collision. Selon les pompiers contactés par Le Progrès, trois personnes étaient gravement blessées et ont été évacuées en hélicoptère vers deux hôpitaux de Lyon.

Trois autres personnes et un chien ont également été blessées dans l’accident, mais plus légèrement. Elles ont été transportées vers les hôpitaux de Villefranche-sur-Saône et Tarare, et dans une clinique vétérinaire pour l'animal.