JO d'hiver 2030 : une cérémonie d'ouverture à Lyon ?

Une semaine après sa nomination, la patron du comité d'organisation des Jeux d'hiver 2030 a confié au journal Le Monde un éventuel "projet" de cérémonie d'ouverture à Lyon.

La cérémonie des Jeux Olympiques d'hiver aura-t-elle lieu à Lyon en 2030 ? Si la Ville de Lyon et la Métropole semblent pour l'instant exclues des réunions d'organisation, il semblerait que Lyon puisse finalement jouer un rôle clé dans l'événement à venir.

Dans un entretien accordé au Monde ce 19 février, le nouveau patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver (Cojop), Edgar Grospiron, a dévoilé ses éventuels projets pour la ville.

Le champion olympique de ski de bosses aux JO d'hiver d'Albertville en 1992 a ouvertement affirmé que la capitale des Gaules faisait partie des options pour accueillir la cérémonie d'ouverture. "Il y a déjà un projet défini avec un concept sur quatre grands pôles, un siège à Lyon, une cérémonie d’ouverture a priori à Lyon, une de clôture a priori dans le Sud, à Nice", peut-on lire dans les colonnes du journal.

Encore tout à faire

Il est pourtant encore trop tôt pour dévoiler le déroulé exact des cérémonies ou encore le calendrier des épreuves et de nombreux chantiers attendent le Cojop. Mais l'organisation a bel et bien commencé et le comité s'est installé et présenté ce 18 février à Décines-Charpieu, dans un bâtiment situé en face du Groupama Stadium.

Une présentation à laquelle ni Grégory Doucet ni Bruno Bernard n'ont pas été conviés à leur grand regret, eux qui avaient annoncé vouloir prendre part à l'organisation de ces jeux.