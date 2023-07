Lyon : 12 550 m² de bureaux créés à Confluence en 2022

Le marché tertiaire de la Confluence a surperformé avec 18 signatures en 2022, pour un total d’environ 12550 m² de bureaux commercialisés.

Le plus jeune quartier de Lyon accueille 1778 activités commerciales et artisanales au total, soit 526 établissements de plus qu’en 2018. L’attractivité du quartier ne faiblit pas malgré des prix revus à la hausse, aux alentours de 260 euros par an et par mètre carré, sans compter les taxes, ni les charges.

Ce sont quatre grandes opérations, dont deux dans le secteur de la formation : Eureka Formation, 3 941 m² et Onlinformapro, 1 393 m², qui ont fait de 2022 la troisième meilleure année de la Confluence en matière d’investissement.

Selon la société publique locale de la Confluence, le quartier attire les jeunes. Aidé par sa forte concertation de restauration et commerces, mais aussi de loisirs et de culture essentiellement le long du Cours Charlemagne, autour de la darse, au niveau du centre commercial, il s’est fait une place parmi les quartiers "les plus recherchés de la Métropole, notamment auprès des générations Y et Z, adeptes du concept « LWPES » (live, work, play, eat & shop)".

