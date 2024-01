L'entreprise lyonnaise GL Events intéressée par la gestion du Stade de France

GL Events, associé à Paris Entertainment Company, s'est positionné pour décrocher la concession du Stade de France de Saint-Denis.

Une entreprise lyonnaise pour gérer le Stade de France ? C'est en tout cas le souhait de GL Events et de son patron Olivier Ginon, qui a fait acte de candidature, associé avec Paris Entertainment Company, pour le rachat de la concession du Stade de France de Saint-Denis.

Le duo d'entreprise devra faire face au consortium Vinci-Bouygues, propriétaire de la concession du stade qui accueille les matchs des équipes nationales de football et de rugby depuis 1995. Cette concession arrivera à échéance en juin 2025.

Réponse attendue fin 2024

GL Events a ainsi répondu à l'appel à manifestation d'intérêt au printemps dernier et a ensuite déposé un dossier auprès de la Fin Infra, la mission d'appui au financement des infrastructures du ministère des Finances, explique le quotidien L'Equipe. Olivier Ginon, proche d'Emmanuel Macron, espère ainsi rafler la mise et décrocher la concession de 30 ans. GL Events gère déjà plusieurs stades en France (Lyon, Orléans, Reims) et à l'étranger (Rio de Janeiro au Brésil). Paris Entertainment Company, associé de l'entreprise lyonnaise dans ce projet, gère notamment l'Accor Arena à Paris, la future Adidas Arena de la Chapelle et le Bataclan.

La décision finale concernant le futur du plus grand stade de France devrait être annoncée à la fin de l'année 2024.