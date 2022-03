Jeux paralympiques : le Villeurbannais Hyacinthe Deleplace décroche le bronze

Le skieur Hyacinthe Deleplace concourrait ce samedi pour la descente (catégorie déficients visuels) lors des Jeux paralympiques de Pékin. Le Villeurbannais, auparavant spécialiste de l'athlétisme, a obtenu la médaille de bronze.

C'est une des belles histoires de ces Jeux paralympiques de Pékin. Ce samedi, le skieur Hyacinthe Deleplace a décroché la médaille de bronze lors de la descente (catégorie déficients visuels). Avec son guide, Valentin Giraud-Moine, il termine sur la boîte, derrière l'Autrichien Johannes Aigner, couronné d'or, et le Canadien Mac Marcoux. Mais le Villeurbannais n'était pas voué à concourir en hiver. En effet, il a d'abord commencé sa carrière en athlétisme.

Il a ouvert le compteur français

Il a entamé ces dernières années une reconversion, qui porte ses fruits car ils s'est distingué aux championnats du monde de Lillehammer cette année. Il avait remporté trois médailles d'or. Toutefois, celui qui a participé aux Jeux d'été en 2012, n'était pas forcément très satisfait de sa course. "J'aurais voulu faire mieux. Seulement, je n'ai pas mis tous les ingrédients que j'avais pu mettre il y a deux jours (lors des entraînements). Et ça se ressent direct, a-t-il réagi après la course. J'ai entamé ce projet pour vivre ces moments-là. Je suis un petit peu déçu, mais content quand même."

Après une première récompense dans la compétition, le sportif malvoyant est désormais attendu sur le Super G dès dimanche. Mais il a tout de même déjà eu le privilège d'ouvrir le compteur français sur cette édition des Jeux paralympiques.