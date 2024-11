Le job dating sportif "Jeu, set et job" se déroulera le 19 novembre prochain, dans le quartier de la Duchère, à Lyon.

L'association Fête le mur, fondée en 1996 par Yannick Noah, entend bien "casser les codes du recrutement traditionnel". Pour mêler sa passion de la balle jaune et son engagement en faveur des jeunes issus de quartiers prioritaires, l'association donne rendez-vous le 19 novembre prochain pour un job dating sportif, dans le quartier de la Duchère à Lyon, dès 13 heures.

Plus d'une trentaine de demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires seront invités à échanger avec les entreprises présentes, sur l'implantation de l'association à la Duchère. En partenariat avec la Ville et Métropole de Lyon, entre autres, l'association Fête le mur organise ce job dating "Jeu, set et job" pour amener les entreprises et les demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires à se rencontrer dans un cadre moins formel.

20 % de sorties positives de ces job dating

Les entretiens se dérouleront en deux parties. Une première rencontre sur les cours de tennis, où recruteurs et candidats participeront à des initiations de tennis. "Ce moment sportif sera propice à l’observation et au coaching sur les soft skills (posture, collaboration en équipe...)", précise Fête le mur dans son communiqué. Le job dating se poursuivra ensuite dans un espace dédié aux entretiens, de manière plus traditionnelle.

Le tout avec un double objectif : "Amener les entreprises et les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires en recherche d’emploi à se rencontrer et à échanger dans un cadre moins formel" et "montrer que la pratique du tennis permet de développer de nombreuses qualités transposables dans le monde professionnel", écrit l'association. Elle comptabilise plus de 20 % de sorties positives lors de ces job dating.

A noter que parmi les candidats, un groupe de jeunes âgés de 18 à 25 ans et un autre groupe de mamans en situation monoparentale ont suivi un parcours d'accompagnement pendant le mois d'avril pour améliorer leur employabilité.

