Jean-Monnet, seul collège public lyonnais classé 5/5 par le site l’Étudiant

Sur les 38 collèges lyonnais figurant dans le palmarès du site letudiant.fr publié cet été, un seul établissement public obtient la note maximale de 5/5 : le collège Jean-Monnet (Lyon 2e).

9 collèges lyonnais obtiennent la note de 5/5 dans ce palmarès publié au mois de juillet. En tête de ce classement, on retrouve le collège Charles de Foucauld, établissement privé dans le 3e arrondissement.

Le seul établissement public ayant obtenu la note de 5/5 à Lyon est le collège Jean-Monnet, situé entre Perrache et la Confluence dans le 2e arrondissement. Il arrive ainsi en 4e position des établissements lyonnais dans le classement de l’Étudiant.

Plusieurs critères ont été mis en avant par l'Étudiant pour déterminer la qualité des établissements. Le taux de réussite au brevet, mais aussi des critères de progression ainsi que de mixité sociale (voir méthodologie en bas de page).

Les 9 collèges de Lyon classés 5/5

Méthodologie :

En 2023, le classement des collèges de l'Étudiant repose sur quatre indicateurs établis à partir de statistiques publiées par le ministère de l'Éducation nationale :

– le taux de réussite au brevet sur trois ans : part des élèves présentés par les établissements à l'examen qui ont obtenu le diplôme national du brevet (DNB), lors des sessions 2020, 2021 et 2022. Ce critère convient spécialement aux bons et très bons élèves, qui n'ont pas de problème de scolarité.

– la note moyenne à l’écrit du brevet en 2022 : moyenne sur 20 des notes obtenues par les élèves d’un établissement aux épreuves écrites du DNB en 2022. Cette donnée remplace le taux de mention au brevet, qui n’est plus communiqué par le ministère de l’Education nationale.

– la valeur ajoutée (capacité à faire progresser les élèves) sur la note moyenne à l’écrit du brevet en 2022 : différence entre la note moyenne au brevet pour chaque collège en 2022 et celle que l'on pouvait attendre, compte tenu de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leurs résultats à l’évaluation d’entrée en classe de 6e. Les collèges affichant des notes positives obtiennent de meilleurs résultats que ceux prévus par le ministère de l’Education nationale. Les élèves ayant besoin de progresser seront donc particulièrement attentifs à ce paramètre.

– l’indicateur de mixité sociale : il donne un aperçu de la mixité sociale - ou au contraire la ségrégation sociale – à l’œuvre au sein des établissements. Il est calculé à partir de l’indice de position sociale (IPS), un indicateur statistique qui renseigne les conditions socio-économiques et culturelles des familles d’où proviennent les élèves d’un établissement. Plus la valeur de l’IPS (comprise entre 45 et 175) est élevée, plus un élève évolue dans un environnement socio-économique favorisé, et inversement. Le but de l’indicateur de mixité sociale est de favoriser les collèges dont l’IPS moyen est proche de la moyenne nationale (103), et où le profil des élèves au sein des établissements est diversifié.