Près de Lyon, il conduisait avec un permis périmé depuis 45 ans

Près de Lyon, la gendarmerie du Rhône de Tarare a eu la surprise de contrôler un conducteur dont le permis était non prorogé depuis 1978. Il n'avait donc plus le droit de conduire depuis... 45 ans.

Des visites médicales à faire

Dans un message publié sur Facebook, la gendarmerie insiste sur le fait que "la plupart des catégories de permis de conduire restent "théoriquement" valides à vie", mais que certains conducteurs doivent impérativement "réaliser régulièrement des visites médicales afin de proroger la validité de leurs catégories de permis de conduire, c’est-à-dire de rallonger sa période de validité."

Pour rappel, après validation du contrôle médical, les concernés doivent attendre la réception de leur nouveau permis pour reprendre le volant. À noter que le permis prorogé n'est valable qu'un an, avant une nouvelle visite médicale. Les titulaires d'un permis de conduire non prorogé sont passibles d'une amende de 90 euros et d'un retrait de trois points.