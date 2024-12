L'ancienne adjointe aux Solidarités de la Ville de Lyon tacle Grégory Doucet

La députée socialiste de la 4e circonscription de Lyon, Sandrine Runel, "regrette" les choix pris par le maire de Lyon et déplore le manque de représentation socialiste au sein de l’exécutif.

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, laisserait-il de côté ses alliés socialistes au sein de son exécutif ? C’est en tout cas ce qu’estime Sandrine Runel, députée socialiste de la 4e circonscription du Rhône. Dans un entretien donné à nos confrères d’Actu Lyon, l’ancienne adjointe aux Solidarités de la Ville de Lyon déplore en effet le manque de représentation socialiste au sein de la municipalité, notamment à son ancienne délégation, désormais partagée par les écologistes Marie Alcover (en charge des Solidarités, de l’inclusion sociale et de l’accès aux droits fondamentaux) et Sophia Popoff (en charge de l’Hébergement d’urgence).

Une décision "solitaire"

"J'avais fait la demande que cette délégation soit portée par une ou un socialiste même si elle était coupée en deux. Je regrette les choix pris par le maire de Lyon. Je ne les partage pas et je ne les ai pas validés par ailleurs", regrette ainsi Sandrine Runel. Si la députée n’affirme cependant pas qu’il s’agisse d’un choix conscient ou d’une "succession d'événements inattendus", elle considère également que la décision de retirer à Nathalie Perrin-Gilbert en mai dernier son poste d’adjointe à la Culture pour la remplacer par Audrey Henocque, elle aussi écologiste, "coupait" Grégory Doucet d’une partie de sa majorité. Une décision "solitaire et peut-être un choix de la facilité", ajoute-t-elle.

L’occasion également pour l’ancienne adjointe aux Solidarités d’aborder la question des municipales en 2026. Si l’édile de Lyon a d’ores et déjà affirmer son souhait de briguer un second mandat, celle qui était déjà candidate en 2020 n’exclut pas non plus cette possibilité. "Je ferai partie de l'aventure 2026, c'est certain. De quelle manière ? La question est posée, elle est sur la table et reste ouverte. Pour l'instant, nous n'avons pas entamé de discussions." Et d’ajouter : "Si les circonstances le nécessitaient, oui, ce serait possible de porter une liste au premier tour, comme il serait possible qu'il y ait un rassemblement dès le premier tour."

Lire aussi : Sandrine Runel (PS) : "personne ne peut gouverner tout seul"