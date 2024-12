Alors qu'il avait annoncé son intention de se présenter à un deuxième mandat à la Ville de Lyon, le maire lyonnais Grégory Doucet a réaffirmé ce souhait.

Avant l'ouverture de la Fête des lumières à Lyon, le maire de Lyon Grégory Doucet était l'invité de Sud Radio, ce jeudi matin. "Le gouvernement Barnier ne pouvait pas tenir", a-t-il d'abord maintenu, affirmant qu'il aurait lui aussi voté la censure. S'il estime qu'il faut "créer une coalition la plus ouverte possible" afin de sortir de la crise politique, l'édile lyonnais pense "qu'il serait temps d'avoir de nouveau une femme à la tête du gouvernement" pour prendre la succession de Michel Barnier.

Avant d'égrainer tous les sujets d'actualité concernant la Ville de Lyon, de la sécurité aux projets d'urbanisme, Grégory Doucet a réaffirmé son envie de poursuivre son chemin à la tête de la Ville : "On a engagé beaucoup de politiques publiques, de chantiers, qui ne se calent pas sur un mandat électoral. Cette ville est engagée dans une transformation importante. J'ai envie d'aller au bout".

Fin 2022, déjà, son intention de se présenter pour un deuxième mandat avait été émise publiquement. "On a engagé cette ville dans une transformation importante. Moi, j'ai envie d'aller au bout, poursuit l'édile écologiste sur Sud Radio. Candidat en 2026 ? Oui, je l'ai déjà dit. Je serai maire jusqu'au bout. Ça me passionne. Et Les Lyonnais, légitimement, veulent d'un maire jusqu'au dernier jour du mandat".

"J'ai envie d'aller au bout" : @Gregorydoucet, maire Écologiste de Lyon, confirme être candidat à sa réélection en 2026 pic.twitter.com/yuK0422Sdn — Sud Radio (@SudRadio) December 5, 2024

