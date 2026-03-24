Actualité
Jean-Pierre Vignola. (@C.Gaillard)

Jazz à Vienne rend hommage à Jean-Pierre Vignola, son programmateur historique

  • par La rédaction

    • Jazz à Vienne annonce le décès de Jean-Pierre Vignola, figure fondatrice et programmateur historique du festival, à qui il doit en grande partie son existence.

    Jazz à Vienne rend hommage à Jean-Pierre Vignola, qui a dédié plus de cinquante ans de sa vie à faire rayonner le jazz et le blues sur la scène internationale. C'est aux côtés de Jean-Paul Boutellier qu'il organise, dès les débuts du festival, une "Nuit du Blues" réunissant Muddy Waters, B.B. King et Fats Domino, soirée qui donne naissance, en 1981, au festival Jazz à Vienne tel qu'on le connaît aujourd'hui.

    Il n'a cessé depuis d'accompagner le festival en tant que programmateur et passeur fidèle, tout en collaborant avec le label Black & Blue, le Newport Jazz Festival, la Grande Parade de Nice ou encore le Jazz Club Étoile à Paris. Jean-Paul Boutellier, fondateur du festival, salue "presque 60 ans d'amitié et de partage de passion pour le jazz" et "ce grand amour pour les musiciens dont il s'occupait avec un soin exemplaire."

    Guillaume Anger, directeur artistique depuis 2023, le décrit comme "une véritable bible de l'histoire du jazz", soulignant n'avoir "pas connu d'homme aussi généreux, totalement dévoué et profondément attaché au festival." L'équipe conclut avec émotion : "Jean-Pierre, le jazz et le blues continueront de vibrer dans le Théâtre Antique… et porteront à jamais une part de toi."

    à lire également
    "Avoir ses règles est une source de stress" : à Lyon, des collectes de protections hygiénique contre la précarité menstruelle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jazz à Vienne rend hommage à Jean-Pierre Vignola, son programmateur historique 16:16
    "Avoir ses règles est une source de stress" : à Lyon, des collectes de protections hygiénique contre la précarité menstruelle 16:04
    Territoria (membre d'Apicil) renforce sa direction 15:43
    Les pompiers portaient la barbe, le tribunal administratif de Lyon confirme leur sanction 15:36
    Un grand nom du tennis annoncé au Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 15:14
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : huit hommes armés interpellés lors de deux opérations à la Guillotière 14:27
    Lyon : bientôt jugé pour avoir menacé des femmes au couteau, il est de nouveau arrêté 13:55
    police Lyon
    Un fourgon blindé attaqué dans l'Ain, plusieurs individus armés en fuite 12:19
    Bron : le carnaval annuel sous le thème "Un monde enchanté" le 28 mars 12:14
    Villeurbanne : 80 écoliers partent à la découverte de leur ville le long du tramway T6 11:57
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    À Lyon, Jean-Michel Aulas remettra l'écharpe de maire à Grégory Doucet ce vendredi 11:09
    Municipales : déçu par le résultat à Villeurbanne, Jean-Paul Bret ne siègera pas au conseil municipal 11:03
    Lyon : une personne décède dans l'incendie d'un immeuble dans le 1er arrondissement 10:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut