Jazz à Vienne rend hommage à Jean-Pierre Vignola, son programmateur historique

Jazz à Vienne annonce le décès de Jean-Pierre Vignola, figure fondatrice et programmateur historique du festival, à qui il doit en grande partie son existence.

Jazz à Vienne rend hommage à Jean-Pierre Vignola, qui a dédié plus de cinquante ans de sa vie à faire rayonner le jazz et le blues sur la scène internationale. C'est aux côtés de Jean-Paul Boutellier qu'il organise, dès les débuts du festival, une "Nuit du Blues" réunissant Muddy Waters, B.B. King et Fats Domino, soirée qui donne naissance, en 1981, au festival Jazz à Vienne tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Il n'a cessé depuis d'accompagner le festival en tant que programmateur et passeur fidèle, tout en collaborant avec le label Black & Blue, le Newport Jazz Festival, la Grande Parade de Nice ou encore le Jazz Club Étoile à Paris. Jean-Paul Boutellier, fondateur du festival, salue "presque 60 ans d'amitié et de partage de passion pour le jazz" et "ce grand amour pour les musiciens dont il s'occupait avec un soin exemplaire."

Guillaume Anger, directeur artistique depuis 2023, le décrit comme "une véritable bible de l'histoire du jazz", soulignant n'avoir "pas connu d'homme aussi généreux, totalement dévoué et profondément attaché au festival." L'équipe conclut avec émotion : "Jean-Pierre, le jazz et le blues continueront de vibrer dans le Théâtre Antique… et porteront à jamais une part de toi."