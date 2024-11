Jazz à Vienne 2025 : les premiers artistes dévoilés

Du 26 juin au au 11 juillet 2025, la 44e édition de Jazz à Vienne promet une programmation riche. Quelques noms ont déjà été dévoilés par les organisateurs.

Après avoir réuni le musicien Ibrahim Maalouf ou encore les chanteurs Lizz Wright et Asaf Avidan en 2024, le festival Jazz à Vienne est déjà tourné vers sa programmation 2025. Cette 44e édition se déroulera du 26 juin au 11 juillet 2025, et quelques noms de la programmation ont d'ores et déjà été dévoilés par les organisateurs. On retrouve pour la soirée d'ouverture, jeudi 26 juin, la batteuse Anne Paceo, qui proposera une création avec le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Lyon, sous le nom d'Atlantis, son prochain album. Cette soirée d'ouverture sera également l'occasion d'admirer le contrebassiste Avishai Cohen.

Autre habitué du festival Jazz à Vienne, Jamie Cullum sera également de la partie jeudi 10 juillet. Les guitaristes Biréli Lagrène, Martin Taylor & Ulf Wakenius, eux, se présenteront au public le vendredi 28 juin. La DJ sud-africaine NickyB clôturera la soirée All Night du 11 juillet. Parmi les autres noms dévoilés, on retrouve Tiken Jah Fakoly, Parov Stelar, Thomas Dutronc, Dianne Reeves ou encore Ninanda, le groupe lauréat du Rezzo 2024.

La billetterie est déjà ouverte pour certains de ces spectacles, à des tarifs allant de 6 euros (4-14 ans) à 50 euros en tarif normal. Le pack de trois concerts est au prix de 111 euros et le pass intégral à 355 euros.

