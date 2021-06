Jardin botanique de Lyon : découverte d'un herbier appartenant à Rousseau

En pleine restauration des herbiers, les équipes du Jardin Botanique de Lyon ont fait une découverte pour le moins insolite. L’autographe de Jean-Jacques Rousseau a en effet été retrouvé sur l'un d'eux.

On peut imaginer la surprise des équipes du Jardin Botanique en découvrant, sur l'étiquette accompagnant l'un des 300 000 spécimens de plantes sèches conservés, l'autographe de l'éminent écrivain et philosophe des Lumières. Le nom de l'espèce, Festuca ovina, avait été écrit de la main de Rousseau. Au cours de ces vingt dernières années, déjà plus de 20 herbiers collectés par Rousseau avaient été retrouvés, mais seulement 6 d'entre eux portaient sa signature.

Dans les années 1770, Jean-Jacques Rousseau avait en effet développé une véritable passion pour la botanique. Il composait lui-même des herbiers, tout en échangeant aussi ses échantillons avec d'autres botanistes. Ces échanges lui permettaient de consolider sa maîtrise de l’identification des plantes. Il correspondait notamment avec Marc Antoine Louis Claret de la Tourrette (1729-1793), dont la signature figure aussi sur l’étiquette accompagnant cet échantillon.