"J'ai postulé pour faire connaître mon travail scientifique" Arthur Guérin-Turcq, lauréat "Ma Thèse en 180s" (vidéo)

Arthur Guérin-Turcq est lauréat du prix du public lors de la finale régionale du concours "Ma Thèse en 180s". Doctorant au laboratoire IVS de l'ENTPE à Lyon, il revient sur la manière d'aborder cette prestation très particulière.

Comment prépare-t-on ce concours ?

"Il y a des sélections avant la finale régionale afin de déterminer les 14 candidats qui étaient là le 24 mars dernier. On écrit, on apprend notre texte et puis on enlève des passages car il faut tenir trois minutes et c'est ça l'enjeu : tenir le chronomètre et ne surtout pas dépasser. Il faut savoir qu'en science sociale nous avons des thèses qui font entre 300 et 400 pages. C'est d'ailleurs plutôt une fourchette basse car avant les thèses allaient jusqu'à 800 pages. On nous demande de faire moins. Mais déjà, 300 pages est assez énorme lorsque l'on veut les expliquer en 180s."

C'est vrai que, lorsque l'on fait une thèse, on reste beaucoup dans nos laboratoires. On n'a pas l'occasion de communiquer en dehors du cercle universitaire ou scientifique.

Le doctorant a déjà fait du théâtre, mais dans ce nouvel exercice il retient un conseil en particulier : "Il faut interpeller le public, créer une connexion avec lui. C'est cela - entre autres - qui me semble un des meilleurs critères de réussite".

Les enjeux de "Ma Thèse en 180s"

"Moi j'ai postulé pour faire connaître mon travail scientifique. C'est vrai que, lorsque l'on fait une thèse, on reste beaucoup dans nos laboratoires. On n'a pas l'occasion de communiquer en dehors du cercle universitaire ou scientifique. Pour moi c'était l'occasion de parler simplement, de vulgariser des enjeux scientifiques complexes. De plus, en ce qui me concerne, j'étudie la société donc il est important que les gens - les acteurs de la forêt dans le cas de ma thèse - soient au courant de ce que l'université produit comme connaissances scientifiques sur ce milieu."

Plus de détails et de réponses dans la vidéo :