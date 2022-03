TCL à Lyon : une réunion publique pour améliorer la desserte en bus dans le Val de Saône

La Métropole de Lyon et le Sytral souhaitent améliorer la desserte en bus pour les communes du Val de Saône, au nord de Lyon.

Une réunion publique d'information a lieu ce mardi 5 avril, à Neuville-sur-Saône.

Il sera notamment question du projet de corridor bus Val de Saône pour les lignes 40 et 70, qui vont actuellement de Neuville vers Bellecour et la Part-Dieu.

Eric Bellot, le maire de Neuville, et Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, seront notamment présents.

"Grâce à la réalisations d'aménagements de voirie adaptés, ce projet vise à augmenter l'attractivité et la qualité de service des lignes 40 et 70 en garantissant la régularité et la fiabilité des temps de parcours", expliquent le Sytral et la Métropole de Lyon.

Réunion publique à 19h30, le mardi 5 avril, à l'espace Jean Vilar, à Neuville-sur-Saône.