À quoi sert encore le maire de Lyon ?

Si la Ville de Lyon reste symboliquement le lieu du pouvoir politique, la plupart des compétences sont désormais exercées par la Métropole de Lyon. Un échelon où les élus lyonnais sont assez discrets.

Depuis quatre ans, Grégory Doucet est un conseiller métropolitain discret. La création de la Métropole de Lyon, qui est depuis 2020 une collectivité locale de plein exercice, a obligé à dissocier les fonctions de maire de Lyon de celles de président de l’agglomération. De Louis Pradel à Gérard Collomb en passant par Michel Noir, les deux mandats étaient historiquement associés et se confondaient. Depuis quatre ans, la séparation des deux collectivités est plus nette institutionnellement et le conseiller métropolitain Grégory Doucet l’incarne avec zèle. “À la Métropole, on peut compter ses interventions sur les doigts de la main. Il y a une sorte de pacte de non-agression entre Bruno Bernard et lui. Ils ont convenu de ne pas marcher sur les plates-bandes de l’autre”, observe Sandrine Runel, députée PS et élue dans les deux collectivités locales lyonnaises. Sur le site du groupe écologiste où sont compilées les interventions des élus verts, on recense cinq prises de parole, laudatives, du maire de Lyon.