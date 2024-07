Circulation "extrêmement difficile" samedi 3 août en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera très difficile en ce week-end de chassé-croisé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouveau week-end de départ en vacances, le premier du mois d'août, en nouvelle journée de galère sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi 2 août, Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs et dans le sens des retours.

Samedi, c'est le drapeau noir qui est sorti dans le sens des départs dans l'intégralité de la France et le drapeau orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche, Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et orange dans le sens des retours.

Pour la journée de samedi 3 août, Bison futé quoi voit noir indique que "dès le début de la matinée et jusqu’en fin de soirée, les axes desservant les régions côtières et frontalières du pays ainsi que les différents lieux de villégiature seront très fortement fréquentés. Les autoroutes A7, A8, A9, A10, A61, A63 et A75 accueilleront un nombre exceptionnel de véhicules. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile entre le milieu de matinée et le début d’après-midi".

Dans l'ensemble en Auvergne-Rhône-Alpes, Bison futé conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon dans la matinée et entre Orange et Marseille dans l'après-midi.