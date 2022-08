Arroser, laver sa voiture, remplir sa piscine… ce qui est interdit à Lyon pendant la sécheresse

Depuis ce mercredi 10 août, la ville de Lyon est passée en situation de crise sécheresse en raison de l’absence de précipitations significatives depuis plus de 5 mois.

Les 2/3 du département du Rhône, du nord du Beaujolais à Lyon en passant par l’Ouest Lyonnais et Villefranche-sur-Saône sont désormais en situation de crise sécheresse, soit le plus haut niveau d’alerte. "Dans le Rhône, l’impact sur les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement est exceptionnellement préoccupant en raison de l’absence de précipitations depuis plus de 5 mois. Alors que la situation se dégrade de semaine en semaine, les tendances météo ne laissent pas présager une amélioration rapide", expliquait mardi 9 août la préfecture du Rhône au moment d’annoncer un renforcement des restrictions entourant l’usage de l’eau.

Désormais, et comme cela était déjà le cas dans 15 communes de l’Ouest lyonnais (Charbonnières-les-Bains, Charly, Craponne, Francheville, Grigny, La Mulatière, La-Tour-de-Salvagny, Marcy l’étoile, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison), la ressource superficielle en eau est "prioritairement réservée à l’approvisionnement en eau potable, aux usages sanitaires et de sécurité".

Depuis ce mercredi 10 août les particuliers, les collectivités et les professionnels se voient donc imposer de nouvelles mesures pour éviter d'aggraver cette situation déjà "catastrophique" pour reprendre les mots de Pierre Athanaze, le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de l’environnement

Ce qui est autorisé ou non

Pour les particuliers, cela implique une interdiction de remplir ou mettre à niveau sa piscine, d’arroser sa pelouse et ses massifs fleuris, de laver sa voiture. Néanmoins si vous possédez un potager il est encore possible de l’arroser de 20 heures à 9 heures du matin en période de "crise sécheresse". Pour connaître le détail des mesures dans votre commune vous pouvez consulter la carte interactive de la préfecture du Rhône ici.

Pour les collectivités, cela signifie l’arrêt de l’arrosage des terrains sportifs, hors golfs qui bénéficient d’une exception pour arroser leurs greens, ainsi que l’arrêt de l’arrosage des espaces verts. Il existe toutefois quelques exceptions pour les arbres et arbustes de moins de 3 ans, à condition que l’eau ne soit pas prélevée dans des cours d’eau. L'alimentation des fontaines est encore possible si elles sont en circuit fermé.

Pour les professionnels du secteur agricole, l’irrigation est possible de façon limitée, "avec des pratiques économes en eau (micro-irrigation, goutte à goutte...) et sous conditions (réduction volumique de 25% par semaine ou horaire avec une interdiction d'irriguer entre 11 et 18 heures)". De la même manière, l’usage de l’eau est restreint dans les secteurs industriels, l’approvisionnement doit même être totalement stoppé si cela est compatible "avec la sécurité du site et de l’outil de production".

Des orages et de la pluie sont annoncés à partir de ce week-end, cependant il faudra observer si les précipitations sont suffisantes pour donner de l’air aux cultures faire respirer la terre. En attendant, un nouveau pic de canicule est attendu d’ici vendredi dans le Rhône, avec des températures qui devraient avoisiner les 36°c.