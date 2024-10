Anne Claire Milot, directrice de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a rencontré le préfet de l'Isère pour faire un point d'étape sur un projet urbain.

Dans le cadre d'un projet urbain de la Métropole de Grenoble, dans l'Isère, qui transformera quatre quartiers prioritaires, la directrice générale de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine départementale (Anru), Anne Claire Milot, a rencontre le préfet Louis Laugier.

Ce projet concerne les quartiers de Villeneuve-Village Olympique et Mistral-Lys Rouge à Grenoble, Essarts-Surieux à Échirolles et Renaudie-Champberton à Saint Martin d'Hères. "Concrètement, lors de sa visite, la directrice générale de l’Anru a pu spécifiquement faire le point des travaux engagés sur le secteur de l’Arlequin, précise la préfecture de l'Isère. Elle se réjouit de l'avancée des projets à plus de 50 %, et a réaffirmé son soutien à l'ensemble des acteurs très mobilisés, associations, bailleurs sociaux, collectivités locales et services de l'Etat".

Lancé en 2018, le projet prévoit notamment la rénovation complète de 3 000 logements sociaux et la création ou rénovation de 17 équipements publics. Plus de 102 millions d'euros de subventions et 60 millions d'euros de prêts bonifiés de l'Anru permettent l'élaboration de ce projet.

