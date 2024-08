Isère : la 5e édition du week-end festif et familial se déroulera les 7 et 8 septembre 

"Stylé !", le week-end festif et familial revient pour sa cinquième édition les 7 et 8 septembre au Domaine de Vizile, dans l’Isère.

Le rendez-vous est donné les 7 et 8 septembre au parc du Domaine de Vizille, dans l’Isère. "Stylé !", le week-end festif et familial revient pour une cinquième édition autour du vêtement : Des habits et nous. L’entrée au festival est gratuite.

Pendant deux jours, familles et amis pourront profiter de différents spectacles de plusieurs compagnies, toujours sur le thème du vêtement. L’exposition Comment m’habillerais-je ? Se vêtir sous la Révolution française sera visible au musée de la Révolution française, avec une option "visite flash" en 20 minutes. Des activités de body painting, de confection de costumes et de chapeaux ou encore des jeux forains seront proposés. Un espace de restauration est également prévu avec, notamment, la fameuse tourte de l’Isère.

