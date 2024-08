Lyon : le service d’ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot déménage le 18 septembre 

Dès le 29 août, les consultations d’urgence en ophtalmologie se feront au rez-de-chaussée du Pavillon C, avant le déménagement complet le 18 septembre.

Les travaux du pavillon C de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon sont bientôt terminés et le service ophtalmologique va pouvoir s’y installer de nouveau. Dès le 29 août, seules les consultations d’urgence seront prises en charge au rez-de-chaussée du pavillon C. Le déménagement sera progressif et l’ensemble du pavillon C pourra entièrement accueillir le service ophtalmologique dès le 18 septembre.

Les travaux du bâtiment ont permis de rénover l’intégralité du pavillon C. "C’est un bâtiment médico-technique de pointe qui, dès le 18 septembre, réunira l’activité ophtalmologique d’Edouard Herriot, ainsi qu’une partie de l’ORL et de l’odontologie", se félicitent les Hospices Civils de Lyon dans un communiqué.

Lire aussi : À Lyon, les HCL renforcent leur expertise dans les essais cliniques de phase précoce