De nombreux artistes français et internationaux seront de passage à Lyon en septembre. Voici les concerts à ne pas manquer.

Comme à chaque rentrée, la scène musicale lyonnaise et alentours s'apprête à bouger tout le long du mois de septembre. Lyon Capitale vous a sélectionné quelques artistes incontournables.

Le retour du festival Les Belles Journées

Le Parc des Lilattes s'apprête à accueillir MC Solaar, IAM, Jain, Pomme, MPL et Clara Ysé les 6 et 7 septembre. Dans le cadre du Festival Les Belles Journées, Bourgoin Jallieu a vu les choses en grand pour cette édition 2024. Avec près de 10 000 spectateurs par an, l'évènement est désormais un incontournable de la région lyonnaise. Il reste toutefois quelques places pour la journée du samedi, vendues au prix de 42 euros. Pour les enfants de moins de 6 ans, la place est à 10 euros.

Justin Timberlake à la LDLC Arena

Le célèbre chanteur américain se représentera à la LDLC Arena les 6 et 7 septembre prochains. En tournée mondiale, Justine Timberlake assurera finalement deux dates à Lyon au lieu d'une face à l'engouement de ses fans français. Connu pour des titres comme Can't stop the feeling, SexyBack ou Rock Your Body, ses chansons obtiennent des milliards d'écoutes sur les plateformes comme Spotify et Deezer. Si les places sont déjà épuisées, le système de revente de Ticketmaster en propose régulièrement de nouvelles.

Lire aussi : Justin Timberlake en concert à la LDLC Arena le 6 septembre 2024

Jorja Smith et son nouvel album

À l'occasion de la sortie de son nouvel album Falling or Flying, Jorja Smith est en tournée européenne. Elle s'invite ainsi au Radiant Bellevue les 14 et 15 septembre pour deux concerts d'exception. Auteure, compositrice et interprète, la chanteuse propose de la soul britannique aux influences hip-hop. Elle s'est principalement fait connaître avec ses titres Slow Down, Be Honest et Nobody But You.

Lire aussi : La chanteuse britannique Jorja Smith en concert à Lyon en septembre

Deux concerts de Slimane à la LDLC Arena

Pour son retour en solo, Slimane passera par Lyon-Décines à l’occasion de deux concerts à la LDLC Arena. Ceux-ci auront lieu les 19 et 21 septembre à 20 heures. Plusieurs places sont d'ailleurs encore en vente aux prix de 39 et 49 euros sur la billetterie en ligne. Révélé en 2016 grâce à l'émission The Voice, l'artiste a enchainé les succès depuis et formé un duo très apprécié avec Vitaa. Leur album VersuS avait été certifié disque de diamant.

Chantal Goya à la Bourse du Travail

Du haut de ses 82 ans, Chantal Goya sera en tournée dans toute la France de septembre prochain à mai 2025. La célèbre artiste montera sur la scène de la Bourse du Travail le 22 septembre à Lyon. Accessible à partir de 30 euros, son concert reprend ainsi les titres de son spectacle Le Mystérieux voyage de Marie-Rose. L'occasion pour ses fans d'hier de redécouvrir ses chansons et pour leurs enfants de les découvrir à leur tour.

Le concert reporté des Jonas Brothers prévu fin septembre

Le trio américain des Jonas Brothers va enfin assurer son concert le 28 septembre à la LDLC Arena. Originellement prévu le 27 mai, le concert avait été reporté pour conflit d'horaires ; la fratrie avait en effet indiqué être occupée par d'autres projets. Ce concert exceptionnel sera l'occasion pour les trois frères de rejouer les morceaux de leurs cinq albums, comme Burnin'Up, Sucker et Only Human.

Lire aussi : Les Jonas Brothers reportent leur concert lyonnais à fin septembre