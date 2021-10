Désignée "Capitale verte européenne" pour 2022, par la Commission européenne, la ville de Grenoble va accueillir pendant un an une série d'événements et de festivités autour des enjeux de la transition écologique.

À partir du mois de janvier 2022, la capitale de l’Isère sera auréolée, pendant un an, du titre de "Capitale verte européenne". Une distinction décernée par la Commission européenne et qui vient récompenser des mesures "exemplaires" en matière d'environnement et de développement durable.

Plus de 200 événements organisés

Grenoble succédera à la ville finlandaise de Lahti, devenant ainsi la 13e citée européenne à recevoir ce titre et la 2e en France après Nantes en 2013. À l’occasion de la présentation du projet lundi 18 octobre, le maire de la ville, Éric Piolle, a annoncé une série d'événements et de festivités, plus de 200, autour des enjeux de la transition écologique.

Selon l’élu écologiste, cité par l’AFP, "cette capitale verte sera le rendez-vous de ceux qui ne baissent pas les bras". Piloté par la municipalité et la métropole Grenoble Alpes, le projet doit recevait un financement de quatre millions d'euros de la part de l’État. Une cérémonie d'ouverture est prévue le 15 janvier en présence du président Emmanuel Macron et du commissaire européen à l'Environnement, Virginijus Sinkevicius