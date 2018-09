L'aéroport de Lyon fait le point sur la situation après une intrusion

Suite à une intrusion à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ce lundi matin, le trafic aérien est paralysé depuis 11h. L'aéroport vient de publier un point sur la situation.

Ce lundi matin, un individu s'est introduit en voiture sur les pistes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry avant d'être arrêté par la police (lire ici). Le trafic aérien devrait être interrompu, au moins, jusqu'à 18 heures. L'aéroport vient de faire un point sur la situation. On apprend ainsi que 39 volontaires ont été envoyés dans les terminaux pour accompagner et informer les passagers. Des distributions d'eau sont actuellement organisées. A 14 heures, ce sont 17 vols qui ont été déroutés. Des navettes ont été mises en place avec les compagnies pour transporter les passagers. Par ailleurs, 28 vols à l'arrivée et 24 au départ ont déjà été annulés.