Une boutique spécialisée dans les mochis, une pâtisserie japonaise tendance, a ouvert jeudi 17 octobre, à la jonction du 1er et 2e arrondissement de Lyon.

C'est une préparation à base de riz gluant, de sucre et de crème de haricots blancs, qui séduit de plus en plus, surtout dans sa version glacée. Le mochi, pâtisserie nippone, débarque à Lyon. "La Maison du Mochi", une toute nouvelle boutique située place d'Albon, entre le quai Saint-Antoine et le quai de la Pêcherie, lui est consacrée.

Créée à l'origine en Touraine et présente depuis 2019 à Paris, l'entreprise se lance dans une nouvelle ville, avec l'envie de faire découvrir "une expérience mêlant cultures et savoir-faire japonais et français" aux Lyonnais. Si elle se base sur un savoir-faire ancestrale, la Maison du Mochi s'autorise quelques extravagances en proposant une multitude de goûts, au fil des saisons.

Un "mochi des gones" inédit

A l'occasion de l'ouverture, la Maison du mochi a souhaité innover en proposant une recette en clin d'œil à la ville de Lyon. Elle s'est associée à la cuisinière lyonnaise Sonia Ezgulian pour élaborer le "mochi des gones", un mochi à base de roses et d'amande.