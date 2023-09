Exposition : les cœurs à corps de Damien Millet

À travers une peinture haute en couleur, Damien Millet nous propose un corps-à-corps avec une palette d’émotions qui transmet force et vie à celui qui regarde.

Artiste fondateur de la maison d’art Enluminure à Valence, un lieu d’exposition créé pour promouvoir les artistes émergents, Damien Millet peint des tableaux en déployant sa soif immodérée pour les couleurs, une recherche de gammes colorées aussi étendues que la vie peut l’être.

Le pouvoir vibratoire de la peinture

“Quand je prépare mes couleurs, dit-il, quand mon pinceau tourne dans le pot et que mon regard s’abandonne à son mouvement hypnotique, je ne fais plus qu’un avec les couleurs. C’est comme si elles rentraient en moi et que les associations, les contrastes, les intensités devenaient une évidence.”

La galerie NörKa nous invite à découvrir cet artiste qui ne cesse de chercher le mouvement dans la peinture, son pouvoir vibratoire et sa profondeur.

Fuyant l’ennui d’une représentation plate, il fait se superposer des couches de matières et de couleurs, considérant la toile comme un paysage d’où émergent une multitude d’émotions, “qui prennent soin, dit-il, du regardeur tous les jours de sa vie, qui tiennent compagnie à nos peines, à nos colères, à nos tristesses tout en transmettant une force, une énergie de vie”.

Cœurs à corps - Damien Millet – Du 13 septembre au 28 octobre, à la galerie NörKa